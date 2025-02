Bologna com’era: i primi. Collegi per gli universitari

Dei circa 30 collegi universitari sorti a Bologna ne rimangono attivi solo quattro. Il primo a essere istituito fu il Collegio Avignonese (1257-1436): fu il vescovo di Avignone Zoen Tencarari, religioso bolognese e docente di diritto, a finanziare l’istituzione del Collegio che avrebbe ospitato otto giovani di Avignone per seguire gli studi universitari. I collegi nacquero per iniziativa di cittadini generosi, nobili, mercanti, ecclesiastici, papi, cardinali, docenti della stessa università che destinarono fondi per dar vita a queste strutture destinate a giovani, laici o chierici, in possesso del requisito della povertà; essi venivano mantenuti agli studi per almeno cinque anni (foto). Poiché i fondatori e finanziatori dei collegi erano spesso persone provenienti da altre città o da altre nazioni, i giovani che venivano agevolati erano, anzitutto, loro concittadini. (segue)

Marco Poli