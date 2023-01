Bologna com’era: i progressi della tecnologia

L’illuminazione a gas era una tecnologia già affermata in vari paesi europei come l’Inghilterra e in Italia era stata avviata in varie città. Già nel 1776 Alessandro Volta aveva realizzato una lampada perpetua a gas, mentre Giovanni Aldini, nipote di Luigi Galvani fu il più determinato nel compiere studi, ricerche ed esperimenti. Le prime città che accesero lumi a gas (foto) a partire dal 1840 furono Milano, Napoli, Roma e Firenze L’Officina del gas di Bologna, progettata da James Shepard, seguiva la tecnica di distillazione del carbon fossile poi distribuito tramite una rete di tubature sotterranee: ciò che rimaneva era carbone coke, catrame e altri residui. Ogni giorno si lavoravano tonnellate di carbone con grande fatica e rischi per la salute degli operai. (segue)

Marco Poli