Bologna com’era: i raggi X cambiarono il Rizzoli

La stampa nazionale diede risalto alla prima radiografia (foto) avvenuta all’Istituto Rizzoli. Se il Rizzoli creò le condizioni (locali adeguati, energia elettrica, macchinari, formazione del personale) per attivare questa tecnica, il merito maggiore va allo scienziato tedesco Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923) che scoprì i raggi X e che per questa scoperta ebbe il premio Nobel per la Fisica nel 1901. Il direttore del Rizzoli, prof. Alessandro Codivilla, adottò il metodo Roentgen, acquistò macchinari, adeguò strumentazione e locali, preparò il personale all’uso delle nuove tecniche, si dotò di una terza turbina. Il Rizzoli, benchè nato da pochi anni (1896), mise a punto un invidiabile servizio di raggi X che permise di eseguire 300 lastre in un anno. Fu necessario potenziare il servizio che, fino al 1928, potè contare sulla corrente elettrica fornita dall’acqua della Grada.

Marco Poli