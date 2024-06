Bologna com’era: i restauri dei palazzi di piazza Maggiore

Acquistato il palazzo dei Notai in condizioni di evidente degrado (foto), solo nel 1908 il Comune reperì i fondi necessari per procedere al restauro che affidò a Alfonso Rubbiani: questi salvò gli affreschi quattrocenteschi di Bartolomeo da Rimini, mentre i soffitti a cassettoni furono affidati al pittore Achille Casanova. Le bifore sulla facciata, coerenti con l’architettura medievale, furono aggiunte da Rubbiani così come, al centro della facciata, lo stemma della Società dei Notai (tre calamai con le penne d’oca). Questo restauro giunse dopo interventi sul palazzo Comunale avvenuti nel 1876-77 col restauro delle finestre e fra il 1885-87 quando fu riaperto il portico sotto il palazzo d’Accursio. Il palazzo del Podestà ebbe interventi di restauro fra il 1887-89, mentre il palazzo Re Enzo si trovò al centro di un intervento più complesso che si protrasse dal 1905 al 1913.

Marco Poli