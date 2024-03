Bologna com’era: i rifiuti da incenerire. Ecco come

L’appalto per il servizio di nettezza urbana affidato alla ditta Zamboni fu prorogato per ulteriori cinque anni: erano un centinaio i dipendenti addetti ai vari servizi e numerosi erano i mezzi per la raccolta dei rifiuti (30 carri trainati da cavalli e 18 portati dagli spazzini, foto) e per annaffiare le strade (tre carri botte). Oltre alla "lunetta Alvisi" come discarica, il Comune ne cercò altre incontrando la decisa opposizione della popolazione. Nel 1909 il Comune sperimentò, prima città italiana, una tecnica innovativa, cioè l’incenerimento dei rifiuti, visto il successo che ebbero gli inceneritori in Inghilterra e in Germania: il Comune individuò nella lunetta Alvisi il luogo in cui collocare il forno e stanziò la somma di lire 5.000. Nel forno inceneritore fu introdotta la spazzatura raccolta nelle strade ma l’esito fu negativo a causa della troppa umidità. (segue)

Marco Poli