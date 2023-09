Bologna com’era: i soldatini fanno storia e cultura

Il nuovo direttore del Museo del Soldatino, Roberto Nannetti, che tenne l’incarico fino al 2007, anno della sua scomparsa, dedicò il massimo impegno e un grande entusiasmo al Museo che considerava una sua creatura. Nannetti promosse la pubblicazione di un libro-catalogo che vide la luce nel 1997 e del quale egli stesso fu autore (foto). In base alla cronologia storica, creò sezioni tematiche: l’esercito di Napoleone, le guardie pontificie, i Carabinieri, la legione straniera, i marines, ma anche episodi della storia bolognese come la battaglia della Fossalta e la cattura di Re Enzo o la figura risorgimentale di Angelo Masini. La passione e la competenza di Roberto Nannetti hanno trasformato migliaia di soldatini provenienti da ogni parte del mondo, in un percorso storico-culturale. Dopo 50 anni l’idea temeraria di costituire il Museo dei soldatini, il primo in Italia, è risultata vincente.

Marco Poli