Bologna com’era: i tafferugli del primo maggio 1890

Il Resto del Carlino ci offre altri dettagli sulla giornata del primo maggio 1890: alcuni cittadini davanti a S. Petronio per visitare la Madonna di S. Luca, ignari della manifestazione, si trovarono coinvolti nei tafferugli, mentre altri cittadini, sapendo della manifestazione, lasciarono la città; vi fu anche chi si affrettò ad acquistare prodotti alimentari come scorta di sopravvivenza. La piazza, assai movimentata, aveva ascoltato le parole dell’onorevole Quirico Filopanti (foto): alcuni giovani più irrequieti furono percossi dai poliziotti fra il disappunto e i fischi mentre i militi a cavallo cercavano di allontanare i dimostranti. Dopo il tramonto la piazza si svuotò. Nel 1891 la manifestazione del 1° Maggio fu vietata dalla Prefettura, mentre nel 1892 si svolse in forma privata presso la sede della Società Operaia di Bologna in via Cavaliera, 22 (oggi via Oberdan).

Marco Poli