Bologna com’era: i tricicli e le carrozzine della ditta Giordani

Le invenzioni che hanno lanciato la ditta Giordani sui mercati nazionali e esteri furono quella della bicicletta per bambini assistita da due bracci laterali muniti di piccole ruote per renderla sicura, e quella delle automobili a pedale, sempre per i bambini. Il successo di questi prodotti indusse la Giordani a dotarsi di una fabbrica più ampia che, nel 1932, fu costruita in via Nicolò dell’Arca (500 dipendenti). Ai tricicli, alle automobili a pedale (foto), ai giocattoli si aggiunse la carrozzina per neonati in varie versioni compreso il passeggino. La fabbrica, distrutta dagli eventi bellici, nel 1946 fu ricostruita: i prodotti Giordani erano sempre più richiesti e la fabbrica risultò insufficiente di fronte all’aumento della domanda. Il grande salto coincise con l’apertura di una nuova fabbrica appena fuori Casalecchio di Reno dove lavoravano 1.000 dipendenti. (segue)

Marco Poli