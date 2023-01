Bologna com’era: Il ’77, i carri armati e l’addio alla vita notturna della città

Che dopo il 1968 il mondo e anche Bologna fossero cambiati, era un dato accettato, liberamente o per conformismo. L’"assassinio" della Festa delle Matricole avvenne nel ’68, poi venne il 1977 con la morte di Francesco Lorusso e i carri armati nel quartiere universitario (foto). La città era smarrita e i ’biassanot’ erano solo una canzone del grande Dino Sarti. Pareva che fosse in atto una sorta di coprifuoco che faceva scendere le serrande dei locali di ritrovo, mentre le osterie non facevano le ore piccole. Le amministrative del 1980 confermarono sindaco Renato Zangheri alla guida di una Giunta comunale Pci-Psi. Assessore al Commercio fu nominato Vito Germinario, socialista non d’apparato, con un vissuto di utili esperienze. (segue)

Marco Poli