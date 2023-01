Bologna com’era: il Bagonghi più famoso del mondo

Dopo il successo in tante città italiane, Bagonghi fece spettacoli in Francia dal 1890 per poi essere ingaggiato da un impresario che lo portò in Algeria. Poi si esibì in Spagna e in varie città della Russia. Divenne così ’il Bagonghi’ più famoso del mondo: fu anche stampata una cartolina con la sua immagine. Rientrò a Faenza; accettò un invito per uno spettacolo a Roma dove eseguì un salto mortale che gli fu fatale: si fratturò una gamba e da allora dovette fermarsi. Dopo tanto successo non era diventato ricco. Si trasferì a Bologna dove ebbe incarichi come interprete di francese, spagnolo, arabo e russo. Negli ultimi anni, si spense nel 1920 all’età di 70 anni, Andrea Bernabè (foto) dovette fare il venditore ambulante.

Marco Poli