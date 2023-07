Bologna com’era: il Bando sulle commedie

Il 21 ottobre 1603 il Vicelegato Marsilio Landriani firmò il "Bando sulle commedie" (foto) nel quale scrisse che i capocomici delle compagnie teatrali ed i gestori dei teatri venivano "defraudati della loro onesta mercede" soprattutto dai funzionari e dagli impiegati comunali che pensavano di avere diritto a "entrare senza alcun pagamento" e per ottenere ciò "usano parole imperiose, violenza o sforzo alla porta e ai custodi di essa". Costoro pretendevano l’ingresso gratuito e, in caso di resistenza, facevano ricorso a minacce e violenza sulle "maschere". Nello stesso bando il Vicelegato vietò anche di "tirare mele o altro" sul palcoscenico "di far bagordi o strepiti nell’atto che si recitano le comedie" e di non salire sul palcoscenico. La pena per chi non avesse osservato il bando era di 50 scudi con possibilità di pene corporali. (segue)

Marco Poli