Bologna com’era: il battesimo e i nomi dei bambini

Solo nel fonte battesimale (foto) della Cattedrale di S. Pietro le famiglie potevano battezzare i loro figli. Per secoli i genitori hanno imposto ai neonati il nome di un nonno o di un parente: ma tutti facevano riferimento ai santi della religione cattolica (Maria, Francesco, Giuseppe, Antonio...) o, in misura minore, a personaggi storici e mitologici (Cesare, Ercole, Achille, Augusto... ). A partire dalla Rivoluzione Francese (1789) e con la nascita di nuove ideologie, molto è cambiato. Dopo la Rivoluzione Francese molti genitori hanno chiamato i figli con nomi ispirati all’attualità politica e sociale; ovviamente sono rimasti - e in maggioranza assoluta- i nomi tradizionali. Durante il periodo Risorgimentale si diffusero i nomi degli "eroi": non solo i Giuseppe e le Anite, ma anche l’Annito e la Garibalda. Oltre a quei nomi che riconducevano ai Reali d’Italia.

