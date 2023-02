Bologna com’era: il calo dei matrimoni

Qualche giorno fa il giornale ha dato la notizia del calo del numero di matrimoni annullati dal Tribunale ecclesiastico. Tuttavia si tratta di una diminuzione che rispecchia il dato più generale del calo dei matrimoni celebrati a Bologna. Negli ultimi 35 anni, infatti, l’andamento dei matrimoni in città ha visto una flessione complessiva che vede passare da 1.677 matrimoni celebrati nel 1986, a 801 matrimoni celebrati nel 2021. All’interno di questi numeri, i matrimoni civili furono 684 nel 1986 e 601 nel 2021; andamento contrario per i matrimoni religiosi che furono 993 nel 1986 e scesi a 200 nel 2021. In percentuale, nel 1986 il 60% dei matrimoni fu celebrato in chiesa e il 40% in Comune; nel 2021 le percentuali si sono ribaltate col 25% di matrimoni celebrati in chiesa mentre quelli civili sono stati il 75%. Le unioni civili furono 42 nel 2016 e 37 nel 2021.

Marco Poli