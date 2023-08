Bologna com’era: il canto del cigno del Monte

Terminati i lavori di ricostruzione dell’immobile in angolo fra via Indipendenza e via Altabella, nel 1761 iniziò il trasloco di attività, compreso l’archivio del Monte e le camere dei funzionari. Nell’ex edificio della famiglia Scappi fu collocato il Monte della Canapa. La sede dei "Monti Nuovi" apparve come una riqualificazione del Canton de’ Fiori con un portico a tredici arcate sorrette da colonne doriche. Furono dipinte immagini sacre all’interno dell’edificio e un’epigrafe che riassume lo scopo della costruzione e ringrazia l’Arcivescovo di Bologna. Quella che doveva essere una nuova vita per il Monte si rivelò invece il canto del cigno: nel 1796 giunsero i francesi di Napoleone che requisirono denaro e pegni al Monte costringendolo ad una temporanea chiusura. Per appianare i debiti e rilanciarsi, nel 1865 il Monte decise di vendere i "Monti Nuovi". (segue)

Marco Poli