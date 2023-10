Bologna com’era: il cappello di Marco Minghetti

Quella che fu intitolata allo statista Marco Minghetti è una piazza-giardino che, assieme a quella dedicata a Cavour, fu voluta dal Comune per spezzare la continuità di via Farini e per dotare Bologna di nuove piazze. La statua in bronzo di Minghetti (foto) fu fusa a Roma e realizzata dallo scultore Giulio Monteverde, l’autore della statua di Re Vittorio Emanuele II posta al centro di piazza Maggiore. L’inaugurazione avvenne il 28 giugno 1896, presenti il Re Umberto I e la moglie regina Margherita. Il grande statista liberale bolognese, che fu anche presidente del Consiglio e ministro delle Finanze, è rappresentato mentre parla col soprabito sul braccio e col cappello in mano. L’ironia dei bolognesi interpretò quel cappello teso come il gesto di chi chiede la carità (o le tasse). Fino a 30 anni fa gli addetti alla manutenzione svuotavano il cappello dal guano dei piccioni.

Marco Poli