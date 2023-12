Bologna com’era: Il cimitero pubblico nell’ex convento

Bologna non attese l’entrata in vigore dell’editto di Saint Cloud (1806) e, in anticipo di oltre 5 anni, decise di dotarsi di un cimitero pubblico. La Commissione di Sanità della repubblica Cisalpina aveva ottenuto di insediare il nuovo cimitero cittadino nell’ex convento dei padri di S. Girolamo della Certosa, soppressi ed espropriati nel 1797. L’inaugurazione con le prime sepolture avvenne il 13 aprile 1801. La custodia del cimitero e della chiesa di S. Girolamo fu affidata per i primi 21 mesi ai padri Minori Osservanti dell’Annunziata, poi a sacerdoti secolari. Due piccole lapidi ricordano i nomi dei due primi sepolti il 13 aprile 1801: Giuseppe Sarti, fornaio di 50 anni e Maddalena Brunini (foto), di 53 anni, tessitrice. La benedizione della Certosa avvenne il 17 luglio 1802. La camera mortuaria fu collocata nella chiesa di S. Maria della Pietà e S. Rocco.

Marco Poli