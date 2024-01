Bologna com’era: il cinema Fulgor e la chiesa di S. Barbara

Fra Filippo Neri e Bologna c’era uno stretto rapporto: infatti, il Papa che per primo aiutò il futuro Santo fu il bolognese Ugo Boncompagni, Gregorio XIII. E fu un altro Papa bolognese, Gregorio XV, Alessandro Ludovisi, nel 1622, dopo soli 27 anni dalla morte di Filippo Neri, a proclamarlo santo. A Bologna, nel 1615, venti anni dopo la morte del Santo, i suoi seguaci, guidati da Licinio Piò, ottennero una piccola chiesa intitolata a S. Barbara come sede della Congregazione. In questi giorni la stampa ci ha informati della riapertura del cinema Fulgor (foto): ebbene la chiesa di S. Barbara sorgeva a pochi metri dal futuro Fulgor. Costruita nel 1339, passò sotto la famiglia Scappi con la denominazione di chiesa dei Ss.Ippolito e Barbara. Accanto c’era un vicolo intestato a S. Barbara che sfociava di fronte al Canton de’ Fiori e a palazzo Scappi.(segue)

Marco Poli