Bologna com’era: il cinema teatro del grande Palazzo Ronzani

Negli ultimi giorni dell’anno 1912 il Comune di Bologna approvò il progetto relativo alla costruzione del palazzo che avrebbe occupato l’area, liberata dalle macerie, all’angolo fra via Orefici e via Rizzoli e di fronte a piazza Re Enzo. Si tratta di palazzo Ronzani (foto) dal nome del proprietario, Alessandro Ronzani, noto produttore di birra nella sua azienda di Casalecchio. La progettazione del nuovo palazzo fu affidata all’architetto Gualtiero Pontoni: i lavori si protrassero dal 1913 al 1915. All’esterno risaltano gli altorilievi in ceramica, opera di Arturo Colombarini, mentre all’interno sono presenti decorazioni in stile liberty realizzate da Roberto Franzoni. In questo imponente palazzo, costruito in cemento armato, trovarono posto varie attività: anzitutto un grande cinema teatro (il Modernissimo) sotto il piano stradale, lussuosi appartamenti, negozi. (segue)

Marco Poli