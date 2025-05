Bologna com’era: Il Conclave di Papa Lambertini durò sei mesi

A proposito di Conclave, merita di essere ricordato quello che nel 1740 elesse pontefice Benedetto XIV, Prospero Lambertini (foto), uno dei più grandi Papi della millenaria storia della Chiesa. Il 6 febbraio 1740 morì il papa Clemente XII e il 19 febbraio si aprì il Conclave con la presenza di 56 cardinali divisi in varie ’correnti’, come dimostravano i colori delle tappezzerie dei locali che li ospitavano. Si aprirono le votazioni e più volte mancò il quorum per pochi voti. Il bolognese Pompeo Aldrovandi non fu eletto per un solo voto. Ma intanto i mesi passavano velocemente e a fine luglio 1740 il Papa non era stato eletto. In agosto fu decisa una pausa per riunirsi in preghiera e invocare l’illuminazione dello Spirito Santo. La mattina del 17 agosto 1740, al 255° scrutinio, fu eletto Prospero Lambertini con 50 voti su 51 votanti. Lui votò Aldrovandi.

Marco Poli