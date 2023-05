Bologna com’era: il condottiero di Monghidoro

La piazza principale di Monghidoro (foto) è intitolata ad Armaciotto de’ Ramazzotti, un famoso condottiero nato a Scaricalasino (oggi Monghidoro) nel 1464. Rimasto orfano del padre, ucciso per ragioni politiche, Armaciotto tentò di vendicarlo ma fu bandito dalla città e si rifugiò in Toscana dove intraprese la carriera militare. Nemmeno ventenne fu promosso a guardia del corpo di Lorenzo il Magnifico poi rimase al servizio della Repubblica Fiorentina, Compiuti i 30 anni fu chiamato a Napoli dagli Aragonesi per poi mettersi al servizio di Giovanni II Bentivoglio a Bologna. Pochi anni dopo lo troviamo al servizio di papa Giulio II per cacciare i Bentivoglio. Anche negli anni successivi fu a capo dell’esercito della Chiesa ottenendo vittorie militari che gli portarono la riconoscenza dei Pontefici che lo nominarono conte e gli assegnarono numerosi feudi attorno a Bologna. (segue)

Marco Poli