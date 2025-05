Bologna com’era: il ’cranio rossigno’ di Francesco Zanardi

Dopo aver accusato Zanardi di essere un socialista rivoluzionario, ’L’Avvenire d’Italia’ (foto) prese atto che lui stesso si definiva riformista: tuttavia, scrisse il quotidiano cattolico, "Riformista non significa altro che antistatale, anticostituzionale, nemico della borghesia, del Re, internazionalista... E poiché manca il fermento della rivoluzione nel capace cranio rossigno di Zanardi (anche la pelle in lui si è impregnata di socialismo) cosa vi rimane?... La voglia matta di fare il Sindaco". E aggiunse: "come la mettiamo con la sciarpa tricolore? Che mai può importare a lui di quello straccetto fregia-ventre?... Zanardi è uomo superiore a tutte le patrie perché il suo partito non ne riconosce nessuna". E concluse: "Zanardi conosce solo una bandiera, quella rossa che è simbolo di odio, di discordia, di tirannide plebea e di guerre fratricide". (segue)

Marco Poli