Bologna com’era: il decreto di riduzione della benzina

L’austerity decisa dal Governo Rumor nel 1973 puntava alla riduzione dei consumi di benzina. Ed ecco le "domeniche senza auto", le "targhe alterne", i distributori di benzina chiusi dalle ore 12 del sabato fino al lunedì; ma anche l’illuminazione pubblica dimezzata, i cinematografi chiusi alle ore 23, spente le insegne dei locali e dei negozi, il TG1 anticipato alle 20 e le trasmissioni televisive non oltre le ore 23. La temperatura massima degli appartamenti non poteva superare i 20 gradi. E multe fino a un milione di lire! I bolognesi reagirono con grande consapevolezza e disciplina: si servirono dei mezzi pubblici, riscoprirono le biciclette e addirittura i pattini a rotelle (foto). Per le vie della città si videro risciò, cavalli e carrozze, e divertenti performances, residui della gloriosa goliardia sconfitta e fatta evaporare dai movimenti sessantottini. (segue)

Marco Poli