Bologna com’era: il diario di Lelio Un prezioso annuario della città

Una pubblicazione preziosa per l’enorme quantità di informazioni che ci offre è il "Diario bolognese ecclesiastico e civile arricchito e accresciuto di varie e nuove notizie, col Governo secolare e ecclesiastico della città, territorio e diocesi". Questa piccola pubblicazione (formato 6 cm per 12 di altezza, oltre 300 pagine) pubblicata dallo stampatore Lelio dalla Volpe (foto), vide la luce nel 1759 e fu pubblicata ogni anno fino al 1796, anno in cui i francesi occuparono Bologna. Da allora, il Diario non fu pubblicato e riapparve nel solo anno 1800, cioè quando i francesi lasciarono Bologna (per poi rientrare un anno dopo). Ma qual’erano i contenuti di questo "Diario"? Il maggior numero di pagine era dedicato alla segnalazione, quasi giorno per giorno, dei riti e delle liturgie previste in ogni chiesa, l’elenco delle parrocchie della diocesi col nome del parroco. (segue)

Marco Poli