Bologna com’era: il discusso arrivo in città dei Barnabiti

Come si è visto, nel 1773, i Gesuiti (foto) erano scomparsi dalla città: alcuni si erano spogliati dell’abito della Compagnia di Gesù, altri erano fuggiti in Stati accoglienti, altri ancora erano rinchiusi in carcere. Le scuole e i collegi un tempo retti da Gesuiti erano chiusi. Ma in città cresceva l’appetito dei vari ordini religiosi per raccogliere l’eredità (soprattutto il ricco patrimonio immobiliare) dei Gesuiti. Papa Clemente XIV, dopo aver ricordato che "l’immortale Benedetto XIV affidò il suo Pontificio Seminario alla Congregazione dei chierici regolari Barnabiti", decise di attribuire proprio ai Barnabiti i collegi gestiti dai Gesuiti. Alcuni ordini religiosi rimasero stupiti e protestarono nel vedere umiliati i religiosi bolognesi e premiati quelli "forestieri". (segue)

Marco Poli