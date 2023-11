Bologna com’era: il fascino della ’cronaca nera’

Tutte le emittenti televisive dedicano quotidianamente ore di programmazione a delitti di vario genere, e non solo per darne notizia nei telegiornali, ma attraverso servizi e interviste. Del resto, da sempre, la ’cronaca nera’ ha ispirato poeti e scrittori. Per un cantastorie (foto), la cronaca nera era una manna piovuta dal cielo: c’è un episodio che ispira e il cantastorie lo arricchisce di pathos fino a condurre il lettore o lo spettatore verso la conclusione che generalmente corrisponde con la morte sul patibolo o in altro modo. Giulio Cesare Croce fu uno specialista in questo genere. Caso emblematico di questo tipo di storie fu il "Caso compassionevole, et lacrimoso lamento de’ due infelici amanti, condannati alla giustizia in Bologna, alli 3 di genaro, 1587." E’ la triste storia di Ippolita Passarotti e di Lodovico Lantinelli. (segue)

Marco Poli