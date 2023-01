Bologna com’era: il gas diventa municipalizzato

Nel 1862 il Comune deliberò la costruzione di una nuova officina del gas, su progetto di Christian Wolfsberger, che fu completata nel 1863. Sorse nei pressi di Porta Mascarella su un’area di 15.000 mq. dove furono collocate due batterie di forni con relativa ciminiera e due gasometri (foto). La nuova Officina del Gas era in grado di accendere 1500 lampioni pubblici e migliaia di lampade di cinema, teatri ecc… In pochi anni i fanali pubblici arrivarono a 1.500 (10 anni prima erano 160) mentre gli abbonamenti per il gas domestico a circa 4.000. Il centro era illuminato e l’Expo del 1888 presentò agli stranieri una città luminosa. Col nuovo secolo Il Comune decise di gestire direttamente la produzione e la distribuzione di gasi. (segue)

Marco Poli