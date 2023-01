Bologna com’era: il gas va alla società ’Ginevrina’

Le proteste per il servizio scadente di illuminazione giunsero da cittadini e commercianti. Il Comune nominò una commissione per accertare la qualità; Bottrigari scrisse: "Basta avere gli occhi per accertarsi della frode a danno pubblico. Codesti bricconi speculatori hanno seguito le esperienze fatte dal loro socio Bianconcini, fabbricando il gas con legna e con cani e cavalli morti". Giuseppe Prosperini, che era il fornitore delle divise ai soldati austriaci e papalini, diede la colpa ai macchinari di una fabbrica austriaca. I due soci "bricconi speculatori" se ne andarono e subentrò il marchese Giovanni Rescalli di Milano. Il salto di qualità avvenne il 17 aprile 1862 quando il Comune affidò l’appalto ad una Società svizzera, "la Ginevrina". (segue)

Marco Poli