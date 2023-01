Bologna com’era: il gasometro Man

Quando l’Azienda municipalizzata del Gas, durante la prima guerra mondiale, si trovò in difficoltà nell’approvvigionamento di carbone, accolse la proposta del sindaco Francesco Zanardi di acquistare un piroscafo per far giungere dall’Inghilterra il carbone e ciò consentì all’azienda di produrre e alla città di avere il gas. Lo sviluppo tecnologico, l’aumento della popolazione, il buon andamento economico dell’Azienda Municipalizzata del Gas portarono, nel 1930, alla costruzione di un nuovo gasometro: fu chiamato il gasometro Man (foto) dal nome della ditta tedesca che lo progettò e costruì e poteva contenere 30mila metri cubi di gas. Resta l’unico dei quattro gasometri a non essere stato demolito all’inizio degli anni settanta. (segue)

Marco Poli