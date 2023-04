Bologna com’era: il grande patrimonio dei Gesuiti

La decisione del 21 luglio 1773 di papa Clemente XIV con la quale deliberò lo scioglimento della Compagnia di Gesù ebbe come conseguenza lo sbandamento dei 24mila componenti del gruppo e l’incerto esito dei quasi 700 collegi da essi gestiti, dove studiavano migliaia di studenti.

I Gesuiti si insediarono a Bologna nel 1546 e dopo un secolo poterono contare su quasi tutti gli immobili del triangolo costituito da via de’ Chiari, via Castiglione e via Cartoleria, compresa la chiesa di S. Lucia. Accanto ad essa crearono il loro convento (l’attuale Liceo Classico "Galvani", foto); all’angolo fra via de’ Chiari e via Cartoleria crearono un collegio; e poi il Collegio dei Nobili o di

S. Francesco Saverio in via Cartoleria, dove oggi ha sede il teatro Duse. (segue)

Marco Poli