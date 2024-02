Bologna com’era: il massacro degli aviatori italiani a Kindu

Nel 1961 il Congo era ridotto alla fame con le fazioni che si combattevano in una sanguinosa guerra civile. L’Onu inviò una missione militare per tentare di porre fine agli scontri e, in vista del Natale, decise di far pervenire cibo, medicine e doni per i bambini tramite una missione di pace all’inizio di novembre 1961. Il Governo italiano aderì alla proposta dell’Onu e organizzò una spedizione formata da 12 aviatori, disarmati, in due aerei, al comando del maggiore Amedeo Parmeggiani. Atterrati a Kindu gli italiani si recarono alla mensa dell’aeroporto: qui, furono aggrediti da soldati congolesi, poi caricati su un camion e portati nella piazza principale dove furono uccisi e i loro cadaveri mutilati a colpi di mannaia (foto). Nel 1994 ai tredici aviatori fu riconosciuta la medaglia d’oro al Valor Militare; solo nel 2007 i familiari delle vittime ottennero un risarcimento.

