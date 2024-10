Bologna com’era: il matrimonio tra il conte Aldrovandi e Teresa Gnudi

Colui che è considerato "il padre del tricolore" avendolo proposto al Congresso della Repubblica Cispadana a Reggio Emilia, definì la bolognese Teresa Gnudi "bellissima fra le belle donne che allora erano a Bologna". Oltre a essere avvenente e affascinante, Teresa Gnudi era figlia di Antonio Gnudi ricco banchiere e tesoriere di papa Pio VI e aveva sposato nel 1783 il conte Carlo Filippo Aldrovandi (Bologna 1763-1823) che viveva nel magnifico palazzo di via Galliera, ma come amante delle arti e mecenate passava gran parte del suo tempo nella grande villa neoclassica di Camaldoli (oggi, villa Aldrovandi Mazzacorati, via Toscana, foto). Tuttavia la situazione finanziaria della famiglia Aldrovandi, benchè nobile e senatoria, non era florida e perciò, come era consuetudine all’epoca, la famiglia cercò di rimediare attraverso matrimoni che portassero doti consistenti. (segue)

Marco Poli