Bologna com’era: il miracolo della Madonna sotto il Voltone

Antonio di Paolo Masini nella sua "Bologna perlustrata (1666) narra un episodio miracoloso avvenuto sotto il Voltone del Podestà (foto) dove era dipinta un’immagine mariana. Ecco le sue parole: "Un soldato della guardia ponendosi ad orinare davanti a quella immagine, ripreso da alcuni, arrogantemente rispose che la Madonna era in cielo e subito divenne cieco cadendo per terra come morto con incredibile doglia d’orina; ma chiedendo perdono ritornò sano. Dopo, per il gran concorso di popolo che vi era, fu chiamata Madonna del Popolo". Si gridò al miracolo e l’immagine mariana iniziò a essere venerata: nel 1516 fu costruita una modesta cappella lungo il braccio che dà sul Nettuno; poichè all’immagine si attribuivano "miracoli e grazie" con "un grande afflusso di popolo mosso dall’ardore della devozione", il Senato…(segue)

Marco Poli