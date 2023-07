Bologna com’era: il mistero dell’aquila di Malvasia

Il più importante storico dell’arte bolognese fu il conte Carlo Cesare Malvasia (Bologna 1616-1693) che ci ha lasciato un libro fondamentale per la conoscenza degli artisti emiliani e romagnoli ("Felsina Pittrice") e una preziosa guida alle opere d’arte presenti a Bologna ("Pitture di Bologna"). Tuttavia, anche Malvasia commise un errore quando attribuì la scultura in terracotta policroma dell’aquila che si trova in una lunetta del protiro della chiesa di S. Giovanni in Monte (foto): infatti Malvasia assegnò l’opera ad Alfonso Lombardi, grande scultore autore di importanti opere presenti in città. In una pubblicazione del 1776, che di fatto era la sesta edizione delle "Pitture di Bologna" del Malvasia curata da Marcello Oretti e da Girolamo Bianconi, si diede notizia che sotto l’Aquila era stata rinvenuta la firma dell’autore della scultura: "Nicolaus F." (segue)

Marco Poli