Bologna com’era: il Monte, vittima di dipendenti infedeli

Direttori di filiale ("massari"), stimatori, impiegati e operai delle quattro filiali del Monte di Bologna furono protagonisti di episodi che determinarono gravi perdite. Va tuttavia precisato che tutti i dipendenti del Monte erano assunti previa fidejussione, cioè garanzia, firmata da persona benestante che, in caso di ammanchi, avrebbe rifuso il danno. Nel 1585 il "massaro" del Monte di San Pietro (via Indipendenza, foto) dovette rispondere di una grave perdita, così come accadde per il "massaro" Pompeo Balestra che morì durante il procedimento a suo carico e il Monte non fu risarcito essendo il garante privo di risorse finanziarie. Nel Seicento altri 4 casi si verificarono e due "massari", giudicati colpevoli, furono condannati al carcere a vita. Diverso fu il caso di un operaio del Monte di San Bartolomeo addetto alla custodia dei pegni. (segue)

Marco Poli