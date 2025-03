Bologna com’era: il museo della Beata Vergine di San Luca

L’8 maggio 2004 il sindaco di Bologna, Giorgio Guazzaloca, e l’Arcivescovo Carlo Caffarra inaugurarono (foto) il Museo della Beata Vergine di San Luca realizzato nel cassero di Porta Saragozza dopo un restauro scrupoloso dell’ala nord della Porta. Il Museo è allestito nei cinque piani del cassero ai quali va aggiunto un piano sotterraneo utilizzato come deposito. L’esposizione dei materiali, che obbedisce a un percorso didattico che parte con la storia del trasporto (o della "discesa") della Madonna in città. In una sala è esposto il "baldacchino" e non poteva mancare la copertura o riza d’argento, opera di Jan Jacobs, che ha contenuto e nascosto il dipinto lasciando visibili solo i volti della Madonna e del Bambino. Non poteva mancare la storia del Santuario e del portico con il primo modello del progetto di Carlo Francesco Dotti.

