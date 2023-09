Bologna com’era: il Museodel Soldatino a Villa Mazzacorati

Visto il successo del Museo altri collezionisti offrirono le loro collezioni, ma lo spazio non poteva accogliere pezzi ulteriori e nemmeno consentire di valorizzare quelli esistenti. Dopo il 1974 fu data una veste giuridica al Museo, fu approvato lo statuto (1998), morì il direttore Mario Massaccesi (che lasciò al Museo la sua collezione), fu eletto il nuovo presidente, l’ingegnere Roberto Nannetti. Il Museo fu meta di visite da parte di scolaresche. Si rese necessario, pertanto, individuare una nuova sede. L’impegno dei dirigenti fu premiato e nel 1990 avvenne il trasferimento nella nuova prestigiosa sede, la settecentesca neoclassica Villa Aldrovandi Mazzacorati, in via Toscana (foto). Il Museo, intitolato al promotore e primo direttore Mario Massaccesi, nella nuova e più ampia sede fu allestito prevedendo percorsi didattici e esposizioni tematiche e storiche. (segue)

Marco Poli