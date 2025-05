Bologna com’era: il negozio dei melomani

La storia secolare di Bongiovanni passò attraverso il progresso tecnologico con l’avvento dei fonografi e dei dischi a 78 giri: Bongiovanni seppe cogliere gli aspetti positivi e adeguò la sua attività editoriale arricchendola e vantando un ricco catalogo con musiche di Respighi, Zandonai, Pizzetti e altri noti musicisti. Anche nella nuova ubicazione il negozio rimase nei percorsi culturali della gente che apprezzò l’attività di Bongiovanni che fu coadiuvato dai due figli Edoardo e Teresita che furono protagonisti del trasferimento del negozio al civico 28/E di via Rizzoli circa di fronte a quello storico di via Rizzoli, 5. Superati i difficili anni della guerra, nel 1957 a gestire il negozio fu il nipote Giancarlo Bongiovanni che, con il figlio Andrea, per oltre 60 anni tenne alto il prestigio del negozio con grande impegno e con nuove iniziative. (segue)

Marco Poli