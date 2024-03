Bologna com’era: il passaggio da chiesa a condominio

La chiesa degli Annegati costruita alla fine del Trecento nel luogo in cui esisteva un oratorio, fu poi ristrutturata e ampliata più volte fin a quando le soppressioni napoleoniche non colpirono prima, nel 1798, la Confraternita di Santa Maria del Carmelo che la gestiva dal 1605, poi, nel 1808, la chiesa stessa che due anni dopo fu messa in vendita, ma solo dopo il distacco di un affresco raffigurante la Madonna, attribuito a Lippo di Dalmasio, che fu collocato in Certosa. La chiesa fu acquistata da Torquato Palagi, pittore, fratello del più noto Pelagio Palagi, pittore, scultore e architetto. All’inizio del Novecento l’immobile di via Oberdan, 45 fu acquistato dalla famiglia Baravelli che affidò all’ingegnere Ildebrando Tabarroni il progetto per innalzare un palazzo in stile neo rinascimentale con decorazioni in cotto (foto), come si può leggere in una lapide sull’immobile.

Marco Poli