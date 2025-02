Bologna com’era: il polittico della Reliquia della Croce

Paolo Veneziano è considerato il caposcuola della pittura veneziana. Nelle sue opere è presente il bizantinismo e il gotico, ma c’è anche la tendenza a innovare le forme espressive. Di questo grande pittore sono rimaste poche opere, una decina circa: il polittico della Reliquia della Croce presente in S. Giacomo e restaurato nel 1999 si ritiene eseguito nel 1344. Il maestoso polittico (foto) è costituito da 31 scomparti in 4 registri, ed è contenuto in una cornice originale a struttura architettonica. Sono raffigurati Santi, Evangelisti, Papi e stemmi. Al centro appare uno spazio vuoto che alcuni ritennero contenesse l’immagine della Madonna, mentre è certo che lì era collocata la reliquia che dà il nome al polittico e alla cappella, un tempo chiamata della Santa Croce. Solo dal 1946 le ricerche di Carlo Volpe e Roberto Longhi hanno attribuito l’opera a Paolo Veneziano.

Marco Poli