Bologna com’era: il primo, famoso Bagonghi e la sua fortuna nei circhi italiani

Bagonghi era la denominazione data ai nani che si esibivano nei circhi, ma divenne anche l’epiteto per chi è di bassa statura e sgraziato. In realtà i nani che si esibivano nei circhi equestri come cavallerizzi, clown o prestigiatori, accettarono questa denominazione e se la contesero: ma quello che pare essere stato il primo a fregiarsi del nome Bagonghi fu il faentino Andrea Bernabè (1850-1908, foto) che, dopo aver frequentato le elementari entrò nel famoso circo Zavatta, per fare il saltimbanco. Fu allora che venne coniato il termine Bagonghi poi attribuito come nome d’arte ad altri nani dei circhi. Andrea Bernabè, ottenuto successo e raggiunta notorietà, si aggregò ad altri circhi. (segue)

Marco Poli