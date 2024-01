Bologna com’era: il primo foglio di notizie si chiamava ’ Gazzetta’

Nella lunga storia della comunicazione una tappa fondamentale fu la comparsa, nella prima metà del Seicento, delle "Gazzette", cioè dei fogli a stampa che informavano su avvenimenti accaduti in varie città (foto). Fino a quel momento le informazioni circolavano in fogli manoscritti coi quali, fin dal Duecento, a Bologna, mercanti, banchieri e cambiavalute si tenevano aggiornati sul valore delle monete, sui prezzi delle materie prime e dei manufatti, sulle date delle principali fiere. La parola gazzetta ha origine a Venezia nel 1563: "gaxeta" in dialetto veneto era il nome di una moneta d’argento con la quale si acquistava il foglio di notizie. A Bologna la prima gazzetta a stampa apparve nel 1642 ed era venduta nelle tipografie, dai librai e dagli ambulanti. (segue)

Marco Poli