Bologna com’era: il problema dei rifiuti nei secoli scorsi

Per secoli a Bologna lo smaltimento dei rifiuti era un compito affidato ai cittadini che dovevano provvedere, in obbedienza a bandi e editti, a rimuoverli. Il bando firmato dal cardinale legato Alessandro Sforza nel 1570 (foto) "comanda a qualunque persona di qualsivoglia grado e condizione che fra termine di otto giorni debba avere nettato e mandato via ogni immondizia esistente sotto la pena di lire 10". L’immondizia presente su "strade e stradelli" consisteva in "ruschi, letami, pietriccio, legni e simili altre brutture". Ai "bottegai" il bando vieta di gettare fuori dalle loro botteghe "spazzature, ruschi, rettagli o qualsivoglia altra sorte di immondizia, ma serbarlo in un canto da dare poi in fine o principio della settimana ai carrettieri". Infine il Legato fissa a lire 25 la pena per chi getta "acqua, brodo, urina o altre sporchezze fuori dalle finestre". (segue)

Marco Poli