Bologna com’era: il progetto per il sistema fognario

Il primo progetto per un sistema di fognature della città apparve nel 1913. Per secoli la fognatura più importante fu rappresentata dal torrente Aposa (foto) dove il Comune consentiva, secondo tempi e modi indicati, di gettare i rifiuti. Esistevano altre fognature: erano canalette realizzate in superficie nel corso dei secoli. Alcune scorrevano in piazza Maggiore e davanti al palazzo Comunale. Furono poi interrate e la gestione finanziaria fu accollata ai consorzi di proprietari. Mancava però un progetto complessivo di fognatura cittadina che solo nel 1913 fu messo a punto dall’ingegnere comunale Arturo Carpi. Ma il percorso del progetto fu ostacolato da interventi burocratici e poi dalla Guerra. In questi anni fu però approvato il regolamento di igiene che si occupò anche del tema delle fognature. La nuova rete fognaria fu completata negli anni ‘30. Oggi andrebbero rifatte.

Marco Poli