Bologna com’era: il rigore del cardinale Bessarione

Negli statuti bolognesi, fin dal 1288, il Comune decise di porre un limite agli sprechi e riportare alla "modestia" l’abbigliamento femminile; nel mirino anche funerali, banchetti e cerimonie. Il provvedimento fu reiterato più volte, fu inventato l’Ufficio delle bollette per esaminare e "promuovere" o "bocciare" gli abiti e i gioielli. Un’ulteriore regolamentazione fu introdotta dal cardinale Bessarione nel 1453: questi suddivise la popolazione femminile in sei categorie stabilendo per ciascuna di esse la tipologia d’abito concessa. Il Cardinale intendeva limitare "l’ambizione delle donne" a sfoggiare sempre nuovi abiti eleganti (foto). L’editto regolamentò la misura degli strascichi, vietò le stoffe intessute d’oro e d’argento, gli abiti in "velluto cremisi o in broccato, le fodere d’ermellino" e la qualità di gioielli e preziosi, nel solco degli editti precedenti. (segue)

Marco Poli