Bologna com’era: il ritrovamento della ’Sacra Benda’

Assieme al Capo di San Petronio e ai resti di San Domenico conservati nell’Arca sita nell’altare a lui dedicato nella basilica, la ’Sacra Benda’, appartenuta alla Madonna e intrisa del sangue e del sudore di Gesù mentre saliva il monte Calvario era la reliquia più amata dai bolognesi. Nel 1613 un ladro la rubò nella chiesa di Santo Stefano (foto) dove era conservata. Le preghiere dei fedeli ottennero la ricomparsa della preziosa reliquia dopo un mese: riapparve proprio dove era stata rubata. I fedeli festeggiarono e le botteghe rimasero chiuse per un giorno mentre fu organizzata un’imponente processione di ringraziamento con la presenza delle più alte cariche civili e religiose. La processione si svolse di sera, al suono delle campane e con colpi di artiglieria e con 6.000 torce accese, nelle strade della città, in piazza Maggiore ed infine ricollocata in Santo Stefano. (segue)

Marco Poli