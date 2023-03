Bologna com’era: il Rizzoli e la prima radiografia grazie alla linea elettrica

I 43 pali per portare l’elettricità all’Istituto Rizzoli, per abbreviare i tempi di esecuzione dei lavori, furono ancorati alle mura della città a partire dalla Grada fino a oltre Porta D’Azeglio (nella foto, il viale fra le porte Saragozza e S. Mamolo con i pali); poi, la linea elettrica, superata la Staveco, fu portata a via Codivilla e da qui al Rizzoli: in questo ultimo tratto i pali della luce furono piantati nel terreno, come avvenne per quelli lungo i viali dopo l’abbattimento delle mura (1902-1904). E così, tre anni e mezzo dopo l’inaugurazione, l’Istituto Rizzoli ebbe l’elettricità dalla centrale idroelettrica della Grada e il 20 dicembre 1899 eseguì la prima radiografia: quella di un gomito in anchilosi. Per il neonominato direttore dell’Istituto, Alessandro Codivilla, fu un successo che portò fama al Rizzoli in quanto l’evento ebbe una risonanza nazionale. (segue)

Marco Poli