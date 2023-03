Bologna com’era: il simbolo della devozione a Gesù

Terminata la predica di S. Bernardino da Siena con il rogo delle carte da gioco in Piazza Maggiore, un certo Valesio, che "dipingendo le carte da gioco sostentava se medesimo e la sua povera famiglia", dopo aver ascoltato le parole del francescano andò a parlargli. Gli disse che lui "non aveva imparato a fare altro che dipingere le carte da gioco" e il frate gli rispose: "Se tu non sai dipingere altro di quello che fai, dipingi questa immagine e di niente avrai bisogno". "E fatto un circolo dentro vi formò il Sole e nel mezzo il nome di Gesù, fatto di un carattere inusitato e novo". La novità stava nelle lettere JHS (Jesus Hominum Salvator), una croce e 12 raggi di sole (foto). La cronaca di Cherubino Ghirardacci conclude il racconto di questo episodio scrivendo che Valesio eseguì il disegno e ne fece tante copie che vendette riuscendo così a guadagnare molto denaro senza peccare.

Marco Poli