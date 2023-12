Bologna com’era: il sindaco del pane e dell’alfabeto

Dal 1914 al 1919 fu sindaco di Bologna Francesco Zanardi (foto), socialista riformista; il suo programma si riassumeva in due parole: pane e alfabeto. Coadiuvato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione Mario Longhena, Zanardì riuscì a sviluppare, come mai in precedenza, il sistema scolastico bolognese. Nei cinque anni del suo mandato amministrativo gli asili passarono da 7 a 38, le elementari ebbero 50 maestri in più, la refezione si allargò ad altre 15 sezioni, il doposcuola ebbe 8 sezioni in più, si aprirono 12 nuovi giardini d’infanzia. Ma la novità assoluta furono le "scuole all’aperto" per bambini gracili e affetti da malattie: la prima fu la scuola "Fortuzzi" costruita all’interno dei Giardini Margherita, cui seguì quella di Casaglia giustamente intitolata a Mario Longhena. All’inizio del 1916 Bologna poteva contare su un centinaio di nuove aule scolastiche. (segue)

Marco Poli