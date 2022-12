Bologna com’era: il successo di Cappelli

Carlo Alberto Cappelli fu impresario teatrale non solo della Compagnia dei Giovani: con lui lavorarono i più grandi attori, da Vittorio Gassmann a Gino Cervi, da Giorgio Albertazzi ad Anna Proclemer. Fu Cappelli, nel 1960, a far esordire il maestro Claudio Abbado. Nel 1971 fu nominato Sovrintendente all’Arena di Verona sul cui palco si esibirono personaggi come Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Katia Ricciarelli, Luciano Pavarotti, Placido Domingo; ma proseguì anche l’attività di editore e di impresario per il teatro di prosa. Ebbe numerosi riconoscimenti (nella foto con Saragat), fra cui il Nettuno d’oro nel 1982, anno in cui morì. Non resta che chiedersi come mai a lui non sia stata intestata una via.

Marco Poli