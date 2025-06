Bologna com’era: il Sud America e le battaglie di Livio Zambeccari

A differenza di altri patrioti del Risorgimento italiano, Livio Zambeccari combattè per 20 anni in Sud America al fianco dei movimenti indipendentisti. Tutto iniziò quando Zambeccari sbarcò a Montevideo nel 1826 per poi recarsi in Argentina per combattere contro i repubblicani. Sconfitto questo movimento, Zambeccari si recò in Brasile per combattere contro l’Impero Brasiliano ponendosi alla testa degli insorti: fu in questa occasione che Zambeccari "inventò" disegnandola la bandiera della Repubblica Riograndense (foto). Ma andò male: nel 1836 Zambeccari fu fatto prigioniero e rinchiuso nel carcere di Rio de Janeiro per tre anni. Fu liberato nel 1839 a condizione che tornasse in Italia. Insomma, Zambeccari fu un anticipatore delle gesta di Garibaldi in Sud America.

(Segue)

Marco Poli